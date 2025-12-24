岐阜県の大垣市民病院に勤務する看護師が私用のタブレットを勝手に手術室に持ち込んで臓器を撮影し、SNSに臓器の写真を投稿していたことがわかりました。 大垣市民病院によりますと、10月、勤務する女性看護師のSNSのアカウントに臓器の写真が投稿されていると情報提供がありました。 病院が調査をしたところ、看護師は手術室に勝手に私用のタブレットを持ち込み臓器を撮影し、SNSに投稿していたことが発覚しました。