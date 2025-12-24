中部電力は、浜岡原発の工事をめぐる不祥事について、経済産業省に再発防止策などを報告しました。 中部電力は、静岡県の浜岡原発の安全対策工事のうち20件で正式な契約変更を行わず、長期にわたる多額の未精算が発生しています。 中部電力は24日、報告書を経産省に提出しました。 不祥事が起きた原因について、「ルールの理解不足」や「工期を最優先し、手続きを後回しにする意識があった」ことなどを挙げまし