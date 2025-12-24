Aile The Shotaが、2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースする『REAL POP 2』のトラックリストと豪華プロデューサー陣を公開した。今年3月から春夏秋冬の季節に沿ってリリースしてきた楽曲でプロデューサーを務めたTaka Perry、☆Taku Takahashi、蔦谷好位置、UTA、LOAR（INIMI）に加え、新たに収録される楽曲のプロデューサーとしてShin Sakiura、Sam is Ohm、Ryo LEFTY Miyata、 Alenoise、HIRORONを迎えるこ