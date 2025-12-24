お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉（54）が24日配信のTBSポッドキャスト「大吉ポッドキャストいったん、ここにいます！」に出演。審査員を務めた「M−1グランプリ2025」について言及した。番組恒例企画として、披露された全13漫才の講評と採点理由を公開した。その中で「M−1」と「女芸人No.1決定戦THE W 2025」の審査員の違いについて触れる場面があった。「一番、M−1の審査で難しいというか大変なのは、“あら探し”な