今年も残すところあと一週間。年末の大掃除は終わりましたか？今週末に行うという人も多いと思いますが、この“大掃除”に思わぬ危険が潜んでいます。【写真を見る】可燃性スプレーを吹きかけシュレッダーが爆発する瞬間12月は要注意 掃除中の事故井上貴博キャスター：東京消防庁によると、2020〜2024年の間に掃除中の事故で救急搬送された人は4268人（総数）でした。月別では大掃除シーズンの12月が618人と、他の月よりも多