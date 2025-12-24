歌手松阪ゆうきが24日、都内で毎年恒例のクリスマスディナーショーを行った。クリスマスらしく「きよしこの夜」のバイオリンの演奏と共にスタートすると、舞台袖から松阪が登場。大歓声を浴びながら「ふるさと帰り」「愛の欠片」を披露し、「今年も無事に開催できてうれしいです」とあいさつした。その後は津軽三味線などでパフォーマンスする喜楽座のステージ、原田直之氏歌唱の「ソーラン節」なども織り交ぜて約300人の観客を沸