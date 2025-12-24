フジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」が２３日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、りんたろー。が出演した。この日は、ＮＯＮＳＴＹＬＥ・井上裕介をゲストに招いて、直前に迫るクリスマスを話題にトークした。兼近は「クリスマス。去年…、誰も捕まらなかった」と回想。「急にりんたろー。さんが体調崩したんですよ。で、全てのスケジュールがなくなって。後輩に、みんなに。本当に２０人ぐらい聞いたかな？『行けますー？』みたい