救急車を出動させず、業務上過失致死の疑いで書類送検されていた消防士3人が、嫌疑不十分で不起訴になりました。岐阜県土岐市で2025年1月、ホームレスの男性が声掛けに応じないという119番通報がありながら、土岐市消防本部の通信指令員が「寝とるだけやないか」などと救急車を出動させず、男性は次の日に低体温症で死亡しました。当時対応にあたった消防士3人は、業務上過失致死の疑いで書類送検されていましたが、岐