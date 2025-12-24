柏崎刈羽原発の再稼働を目指す東京電力は12月24日、原子力規制委員会へ再稼働前の最終手続きとなる「使用前確認」を申請し、来年1月20日に6号機を再稼働させる方針を発表しました。小早川智明社長は「安全最優先で丁寧に進め、地域との信頼関係を積み上げていく」と述べました。午後2時、取材に応じた東京電力の小早川智明社長。〈東京電力小早川智明社長〉「来年1月20日に原子炉を起動し、 実際に蒸気を使用した状態でプラント