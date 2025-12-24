Wiennersが、ワンマン公演『CULT POP SHOW』を2026年2月13日に東京 WWW Xにて開催する。 （関連：Wienners、盟友キュウソネコカミと“最高”を更新した対バンライブダイブが乱れ飛んだ狂乱の一夜） 本公演は、Wiennersにとって約8カ月ぶりのワンマン公演に。本日12月24日21時より、チケットのオフィシャル最速先行がスタートしている。 なおWiennersは、6月に前メンバーが脱退。それを受け、新ボーカ