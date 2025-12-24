水平線上に浮かぶ島。 五島市では、冬限定の不思議な光景が見られます。 五島市の海岸では今、冬の風物詩「浮島現象」が観察できます。 五島市富江町の田尾海岸で、はるか彼方の水平線上に浮かびあがる島。 沖合の島が光の屈折によって浮かんで見える、幻想的な光景です。 海水と、水面に近いところの温度差によって起きる “蜃気楼” の一種で、冷え込みが激しい晴れの日に見られるそうです。 この風景