中国ポータルサイトの網易に24日付で掲載された記事によると、サッカー・中国スーパーリーグ（1部）の山東泰山でプレーするGK王大雷（ワン・ダーレイ）（36）がこのほど、メディアのインタビューに応じた。中国スーパーリーグは先月、2025シーズンの全日程を終了。王は全30試合中24試合に出場し4試合で零封、1試合平均失点は1．5。チームは5位でシーズンを終えた。王は、過去対戦した中で最高の選手について聞かれ、元スウェーデン