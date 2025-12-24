負けていると、つい余計なことを考えてしまうのが人間だ。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。予選テーブルAの中盤戦、最下位から挽回を狙うアントニー（マテンロウ）がイケメン俳優に完敗、狼狽する一幕に視聴者が沸いた。【映像】三浦翔平に