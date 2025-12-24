元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が24日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー2025年をザワつかせたニュース100連発！！」（後6・00）に出演。6月に肺炎のため89歳で死去した巨人軍終身名誉監督で父の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さんについて、現在の心境を語った番組では2025年のニュースを振り返る中で、長嶋茂雄さん逝去のニュースも取り上げた。MCの羽鳥慎一から6カ月経った現在の心境を聞かれた一茂