歌舞伎俳優の市川染五郎が、12月23日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自画像を披露し、幼い頃から絵を描いていた理由について語った。【映像】繊細かつ迫力のある自画像染五郎は、祖父が2代目松本白鸚、父は10代目松本幸四郎という“歌舞伎界のプリンス”。番組では父と妹とともに9歳で出演した際の映像を紹介。当時から絵を描くのが好きで「毎日描いている」という染五郎（当時・松本金太郎）が、宝物である犬