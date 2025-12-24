１１人組ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」（ミーアイ）の公式サイトが２４日、更新。年内での活動終了を発表したメンバーのＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡがそれぞれコメントを発表した。公式サイトは「ＲＡＮ、ＳＨＩＺＵＫＵ、ＫＯＫＯＮＡより皆さまへ」と題し、コメントを発表。７月１日から精神的疲弊を理由に活動休止していたＲＡＮは「ＹＯＵ：ＭＥの皆さんお久しぶりです。ＲＡＮです。まずは急なご報告により驚
