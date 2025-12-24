Image: NEC 寂しいでござーる。NECのおサルキャラ、バザールでござーるが2026年いっぱいで終了することがわかりました。1991年からNECの販売促進キャンペーンを担ってきたバザールでござーる。NECが事業を消費者向けから法人向けへとシフトさせる中、企業イメージとバザールでござーるにギャップがでてきたことが終了の理由です。あのフレーズ懐かしい…！「バザールでござーる。バザールで