ＴＢＳ「不適切にもほどがある！」（２４年１月期）の続編としてスペシャルドラマ「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が来年１月４日午後９時から放送される。ドラマの公式ＳＮＳでは２４日、「連ドラからかなり雰囲気が変わったムッチ先輩！一体どんな展開なの〜」とムッチ先輩こと秋津睦美（磯村勇斗）が髪の毛をがっちりセットし、グレー系のダブルのスーツ（インナーは白Ｔシャツ）