「プロレス・スターダム」（２４日、後楽園ホール）２９日・両国大会でスペシャルシングルマッチを争うなつぽいとＳａｒｅｅｅが前哨戦の６人タッグで激突。互いに意地を張り合った。先発を出た両者は、激しいドロップキック、エルボー、ジャーマンスープレックを応酬。最後はＳａｒｅｅｅがなつぽいの顔を張り、ＣｈｉＣｈｉと交代した。試合後はなつぽいが「私の戦いを見せてやるよ！」と宣戦布告。Ｓａｒｅｅｅに「どこ