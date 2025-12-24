12月23日、横澤夏子が、藤本美貴のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』にゲスト出演し、子供のランドセル購入に関する心配事を明かした。【関連】横澤夏子、バズった“3人乗りベビーカー”の重さ明かし「ムキムキになりました」来年4月に長女が小学生になるという横澤。“ラン活”の話題になると、今年の2月にランドセルを注文し、3月には既に届いていたが、まだ本人には見せていないと説明。そして、「もう今すっごいヒヤヒヤ