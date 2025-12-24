【漫画】本編を読む『ママが二人いる女の子のはなし』は、漫画家・たまごひめ先生（@Egg_050）によって女性同士のカップルと娘のひなたの日常が描かれている。クレープ作りに初挑戦したり、牛のイラストを描いたプラ板を作ってネックレスにアレンジする様子は微笑ましく、子どもの頃のことを思い出せる、懐かしさと家族の温かみを感じられる作品だ。本作はX（旧Twitter）で1.5万「いいね」を獲得し、注目を集めている。たまご