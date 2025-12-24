大手IT企業による生成AIを使った検索サービスについて、公正取引委員会が、報道機関の記事を無許可で使用するのは独占禁止法に違反する可能性があるとし、実態調査を始めます。大手IT企業のAI検索サービスでは、インターネット上のさまざまな情報を要約して回答を生成し、利用者に提供しています。公正取引委員会は24日、検索結果を生成する際、無許可で報道機関のニュース記事を使うのは、独占禁止法の「優越的地位の乱用」にあた