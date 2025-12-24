サッカーJ3・松本山雅FCの新しい監督に就任した石粼信弘さんが24日会見を開き、意気込みを語りました。会見の中では石粼監督が何度も繰り返したキーワードがありました。松本山雅FCの石粼信弘新監督（67）。広島県出身で今シーズン八戸を初のJ2昇格に導くなどこれまで監督として5度の昇格を果たし、「昇格請負人」とも呼ばれています。「強い集団を」「強い集団・強いチーム」「