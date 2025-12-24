¤­¤é¤á¤­¤Ï¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£YSL¤¬Â£¤ë¡ÖYSL LOVESTORE¡×¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥¹¥È¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿´¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÀ¤³¦¡£¿°¤äËË¤Ë¡È¤ªº½Åü¥é¥á¡É¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢º£Æü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Îµ±¤­¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤Ç¤¹¡£´Å¤¯¡¢¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤Ç¡¢¤È¤Ó¤­¤ê¼«Í³¡£¿·¤·¤¤YSL¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ♡ YSL LOVESTORE¤ÎÀ¤³¦´Ñ ¡ÖYSL¥é¥Ö¥¹