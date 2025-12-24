¸µ¹­Åç´ÆÆÄ¤ÎÃ£Àî¸÷ÃË»á¡Ê70¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö°ì²ó¤À¤±¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¶¤ó¤²¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ã£Àî»á¤Ï10·î7Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ê²á¤®¤Æ¥×¥íÆþ¤êÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ½é¤ÎÄÁ»ö¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÏÃ»¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£¤ÏË´¤­Ì¾Êá¼ê¤ÇÌ¾´ÆÆÄ¡¢ÌîÂ¼