2026年3月15日に、国立代々木競技場 第一体育館にて『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』が開催。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、高嶺のなでしこの5組が出演する。 （関連：【画像】『IDOL RUNWAY COLLECTION 2026』出演アーティスト＆公式アプリ詳細） 本イベントは、昨年『東京ガールズコレクション（以下、TGC）』の協力のもと開催されたイベント。また