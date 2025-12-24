Image: 無印良品 くるぶし上までふわふわに包まれる。冷え込みが本格化し、家にいても足先が冷えるこの季節。家の中を歩いていても、床の冷たさがキンと伝わってきます。そんな時、足先まで暖かく過ごすのに頼りになるのが、無印良品から例年登場している「足なり直角 再生ポリエステル ボアフリース ルームソックス」（婦人はこちら、紳士はこちら）です。かかとにフィットしてズレにくい