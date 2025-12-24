¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô²Ã¼£²°Ä®9ÈÖÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç23Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢½÷À­¤¬µ¢ÂðÃæ¡¢ÃË¤«¤é¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢¤¤¤ä¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½÷À­¤¬¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£ÃË¤Ï40¡Á60ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿ÈÄ¹170¡Á180ÄøÅÙ¤ÎÃæÆù¡£¹õ¿§¤Ä¤ÐÉÕ¤­¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¾å°áÀÖ¿§¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥ÈÃåÍÑ¡£