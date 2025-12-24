globe¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¡Èº®Íá¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡×½÷À­¥¢¥Ê¤ÈÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤Î¡Èº®Íá¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ï¼«¿È¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÏµå¤ò´¶¤¸¤ë¡ª¥°¥í¡¼¥ÖÎ¹¡Ù¡ÊBS10¡¢Ëè½µÅÚÍË¸å10¡§00¡Ë¤Î¥í¥±¤Ç¡È²¹ÀôÂç¹¥¤­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÀîÏÂ¿¿ÆàÈþ¤È°¦É²¸©¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¾¾»³»Ô