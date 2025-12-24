TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。A.B.C-Zの塚田僚一が“最後の挑戦”に臨んだ。【写真】塚田僚一『SASUKE』“最後の挑戦”すべてを出し尽くて涙挑戦前のインタビューで、塚田は「ありがとうの気持ちをもって挑みたい」とコメント。実況から「最後のSASUKE」とアナウンスされると、会場からどよめきが起こった。雨の中でのラストチャレンジとなったが、テンポよく進んでい