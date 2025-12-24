24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤âÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏËÌÆüËÜ¤ÇÍ¼Êý¤«¤é±«¤¬Àã¤ËÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±«±À¡¢Àã±À¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Î±«±À¤Ï°ìÃ¶È´¤±¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î±«±À¤¬ºÆ¤ÓÀ¾ÆüËÜ¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î±À¤Ç25Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¼Êý¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¼¡Âè¤Ë±«¤¬Àã¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦