¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó£²£·Æü¤ÎÀéÍÕ¡¦±º°Â¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¥Ù¥¤Âç²ñ¤Ç¡¢¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð»³¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£²£°£²£µ¡×Í¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡õ¿·ºê¿ÍÀ¸¤¬¾¾±Ê½àÌé¡õº´Æ£»Ì¿ò¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£?ÅÁÀâ¤ÎÉÔ»àÄ»?¤Ï¸Î¡¦¹¾ºê±Ñ¼£¤µ¤ó¤Î¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ÈÌ¾¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¿·ºê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢½éÀï¤Ç¤ÏÅÄÃæ¾­ÅÍ¡õ¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò·âÇË¡££²£°Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤«¤é²¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿¶¶ËÜÂçÃÏ¡õÀÄÌÚÍ¥