[12.24 IBARAKI Next Generation Cup 2025 準決勝 U-22日本代表 5-1 U-21関東大学選抜 Ksスタ]鮮やかなFKで試合を振り出しに戻した。U-22日本代表は前半29分にU-21関東大学選抜を相手に先制を許したが、37分に同点ゴール。MF川合徳孟(磐田)がFKを直接沈め、1-1と同点にした。来年1月からはAFC U23アジアカップが開催。28日にはメンバー発表が行われるが、川合は「選ばれたい気持ちが強い」とアピールを燃えている。今大会は、U