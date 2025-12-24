俳優の竹財輝之助（45）が、21日に放送されたテレビ東京「秒でウマい！最強おつまみ28連発！」（日曜後10・00）に出演。バーテンダー時代の経験も含めて、お酒に合う最強のおつまみを紹介した。一般人を含め、様々な人から「お酒に合うおつまみ」を取材し、カズレーザーや磯山さやからが実食する番組。そこに登場したのが竹財だった。家でも本格料理を作るほど、筋金入りの料理好きという竹財は「めちゃくちゃうまいです。こ