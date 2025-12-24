DOMOTOがYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した 「愛のかたまり」の音源が、12月26日（金）より配信リリースされることが決定した。本楽曲はグループ改名後初のデジタルシングルとして発表された作品。「THE FIRST TAKE」出演時には新たなアレンジと新録ボーカルでピアノの演奏と共にパフォーマンスしている。そして、配信開始前の12月25日（木）21時からはSpotify Japan公式YouTubeチャンネルで「愛のかたまり - Spotify