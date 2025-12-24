いゔどっとが、新曲「熱に疲れて」をリリースした。本作は、ふとした喜びや感情も季節の移ろいとともに薄れていく、「忘れてしまうことの寂しさ」を描いた一曲。日常の中で生まれた記憶や感情が少しずつ姿を変え、熱に侵されやがて消えていく、その過程を静かに綴る楽曲となっている。作詞・作曲はいゔどっと本人が手がけ、編曲には宮川当を迎えた。透き通るような冷たさの中に温もりを感じさせるサウンドは、今の季節