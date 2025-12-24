一点投入でコーデに華やぎを与えて、こなれ見えが狙える柄アイテム。派手なのは苦手なミドル世代も、落ち着いた色味や上品なデザインなら取り入れやすいはず。そこでおすすめしたいのが【LEPSIM（レプシィム）】の柄トップス。冬コーデの主役として活躍してくれそうです。 さり気ないアクセントになるペルシャ柄セーター 【LEPSIM】「3.5ゲージペルシャ柄プルオーバー」\6,990