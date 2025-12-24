Mrs. GREEN APPLEが、2025年のデビュー10周年記念日(7月８日)にリリースしたアニバーサリーベストアルバム『10』のインストゥルメンタルアルバム『10 -Instrumentals-』が12月8日に配信リリースされた。原曲から大森元貴(Vo, G)のボーカル／コーラストラックを抜き、バックトラック(バンドの演奏)のみを聴くことができるインストバージョン。“要はカラオケでしょ？”と思うかもしれない。もちろん、カラオケとしても十分に楽しめ