27日に井上尚弥VSアラン・ピカソボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）らが24日、サウジアラビアの首都リヤドで公開練習を行った。27日にWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。ピカソも公開練習を行ったが、視察した井上陣営の大橋秀行会長は「怖い部分もあるけどやりやすさもある」と印象を語った。この日は興行に出場する各選手が特設のリングに登場した。井上は大トリ