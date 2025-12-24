ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ÎµßµÞ¼Ö¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤º¡¢Ï©¾åÀ¸³è¤¹¤ëÃËÀ­¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Î¾ÃËÉ»Î3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ôÉìÃÏ¸¡¤Ï·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 24ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÚ´ô»ÔËÌ¾ÃËÉ½ð¤Î37ºÐ¤«¤é52ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀ­¾ÃËÉ»Î3¿Í¤Ç¤¹¡£ 3¿Í¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¡ÖÏ©¾åÀ¸³è¤¹¤ëÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ÎµßµÞ¼Ö¤ò½ÐÆ°¤µ¤»¤º¡¢ÃËÀ­(Åö»þ58ºÐ)¤òÄãÂÎ²¹¾É¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤È