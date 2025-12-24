27Æü¤Ë°æ¾å¾°ÌïVS¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£27Æü¤ËWBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸½ÃÏ¤Ç±Ñ¶½¹ÔÂç¼ê¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹CEO¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¸ø¼°Îý½¬¤Î²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥ß¥¹CEO¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£º£²ó¤Î¶½¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ