◆第２０回阪神Ｃ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン阪神Ｃの連覇を狙うナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、ミッキーアイル）がパワフルに栗東・坂路を駆け上がった。前夜からの雨で重くなった馬場を苦にすることもなく、５３秒４―１１秒９。坂路でラスト１ハロン１２秒を切ったのはこの日、わずか２頭でさすがの脚力を見せつけた。「先週で馬は出来ている