２２日、長泰服装織造の倉庫で材料を運搬する無人搬送車（ＡＧＶ）。（晋江＝新華社記者／許芸潁）【新華社晋江12月24日】中国南東沿岸に位置する福建省晋江市は「中国の靴の都」として知られ、年間のスニーカー生産量は13億足を超え、世界の生産量の20％を占める。従来型製造業で発展してきたこの省直轄県級市では現在、多くの企業が研究開発やデータ活用、スマート製造に視線を向け始めている。晋江で育ったトップスポーツブ