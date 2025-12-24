£Ä£å£Î£Á¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥é¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¡£¥¸¥à¤Ç¥¢¡¼¥à¥«¡¼¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ°²è¤Ë¡ÖÆüËÜÃË»ù¤¿¤ë¤â¤Î£Ø£í£á£ó¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ä¤í¡Ê£µÇ¯Ï¢Â³£µ²óÌÜ¡Ë¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö²¶Ã£¤ÎÆ£Ï²¡×¡ÖÆ£Ï²ÀèÇÚ¤Î¶µ¤¨¤Ë½¾¤¤£µÇ¯Ï¢Â³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶Ú¥È¥ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÆ£Ï²º£Ç¯¤â¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤Æ¹¥¤­¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£