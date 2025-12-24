今年、3枚のシングルと1枚のアルバムをリリースするなど、精力的な活動を展開した櫻坂46。加えて、ツアーやファンイベントも開催し、ライブという場を通してグループの魅力を発信してきた。そこで本記事では、櫻坂46の2025年の活動を振り返りながら、来年に向けて期待したいポイントも紹介する。【関連】櫻坂46、5周年を経て次なるステージへ！“ライブで魅せる”グループが描く未来とは？櫻坂46は今年4月に2ndアルバム『Addiction