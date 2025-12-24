2025J3リーグアウォーズが24日に開催され、最優秀選手賞（MVP）をはじめとした各賞の受賞者が発表された。栃木シティの初優勝で幕を閉じた2025明治安田J3リーグ。今矢直城監督率いるチームは初参入となったJリーグの舞台で23勝8分7敗・勝ち点「77」という成績を収め、“3年連続昇格”の快挙を成し遂げた。また、勝ち点「72」を積み上げたヴァンラーレ八戸も初のJ2昇格。テゲバジャーロ宮崎は4クラブによって争われたプレーオフ