J２のサガン鳥栖は12月24日、新川志音と来季の契約を更新したと発表した。鳥栖のアカデミーで育った18歳のFWは、今年２月に２種登録で鳥栖のトップチームに加わると、高校３年生ながら25年シーズンはJ２で33試合に出場し、５得点をマーク。５月の時点で26年シーズンのトップ昇格が内定していたが、９月28日付でクラブとプロ契約を締結していた。新川は、クラブの公式サイトを通じて、「来季もこのクラブで戦えることに大変嬉