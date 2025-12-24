うその決算書を銀行に提出し、およそ2億円をだまし取ったとして、石川県金沢市の物流会社の元社長と元総務部長が逮捕された事件で、金沢地方検察庁は24日、2人を詐欺の罪で起訴しました。詐欺の罪で起訴されたのは、経営破綻した石川県金沢市の物流会社「アペックス」の元社長（61）と、元総務部長（60）です。起訴状などによりますと、2人は「アペックス」の社長と総務部長だった2022年6月ごろ、石川県金沢市に本店を置く北國銀行