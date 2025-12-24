私たちの体には、細菌やウイルスなどの病原体、がん細胞といった異物から体を守る「免疫」という仕組みが備わっています。では、生まれたての赤ちゃんは、どうやって免疫を獲得しているのでしょうか。赤ちゃんは、実は生まれる前に、胎盤を通じて母親から免疫を受け取っています。また、生まれてからは、授乳を通して、母親から赤ちゃんへ免疫が移行していきます。この仕組みのことを「母子免疫」といいます。「母子免疫」の中でも