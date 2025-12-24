女子プロレス「スターダム」の?妖精?なつぽい（３０）が、２９日の両国国技館大会で対戦する親友・Ｓａｒｅｅｅ（２９）と火花を散らした。親友同士の一騎打ちという大一番を控えた２４日の東京・後楽園ホール大会でなつぽいは梨杏、儛島エマと組み、Ｓａｒｅｅｅ＆ＣｈｉＣｈｉ＆叶ミクと激突。試合開始のゴングと同時に向かい合ったなつぽいとＳａｒｅｅｅはエルボー合戦で互いの思いをぶつけ合った。そこから２人の